Жуткий пожар произошел в Донецкой области: погиб мужчина

Сегодня, 10:22

Огонь вспыхнул в одноэтажном заброшенном доме

Фото: AFP
Фото: AFP

В городе Бахмут Донецкой области во время тушения пожара обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Пожар произошел сегодня, 20 сентября, ночью около 1:50 на улице Тургенева в заброшенном одноэтажном доме. Огонь охватил всю площадь здания. Пожар спасателям удалось локализовать в 2:14, а в 2:56 его уже ликвидировали.

"Во время разведки и тушения пожара внутри дома было обнаружено обгоревшее тело мужчины", – рассказали в ГСЧС.

К тушению пожара привлекались восемь бойцов ГСЧС и три единицы техники. На данный момент причина пожара устанавливается.

Напомним, 17 сентября в частном жилом одноэтажном доме в селе Славянка в Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчинТела погибших вытащили из дома до приезда спасателей. 

Подобный случай произошел 17 сентября и в Житомирской области: в жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли двое мужчин.

Кроме того, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, в том числе один ребенок. 

 
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