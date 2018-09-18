В Днепре ссора соседей из-за вентилятора закончилась использованием оружия

Вечером 17 сентября в Днепре между соседями по улице Гаражной произошел скандал, в ходе которого один из его участников применил оружие. Полицейские узнали о случившемся в 21:48, и незамедлительно отправились по указанному адресу. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, конфликт разгорелся из-за поломанного вентилятора. Якобы у семьи, которая обратилась в полицию, месяц назад сосед попросил вентилятор, однако вернул он его уже с дефектами. По словам женщины, сосед предложил ей взамен 100 грн., а когда девушка отказалась, начал угрожать оружием. После чего несколько раз выстрелил в воздух.

Во время конфликта в доме находились маленькие дети, а беременная хозяйка на момент конфликта, по словам полицейских, была с явными признаками алкогольного опьянения.

"Прибыв на место, встретились с заявительницей. Она объяснила, что в ходе конфликта сосед достал пистолет и совершил два выстрела вверх. После чего пошел к себе домой. Во дворе мы нашли две гильзы. Заявительница показала, где живет сосед. Постучали к нему, он вышел и сообщил, что был конфликт и он, боясь за свою жизнь, достал стартовый пистолет и два раза выстрелил в воздух", – рассказывают "Сегодня" в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.

Полицейским мужчина предъявил все необходимые документы, в том числе на оружие. В это время разъяренный муж женщины решил устроить самосуд и попытался нанести соседу физические увечья.

Утихомирить мужчину пытались копы, однако и в отношении стражей порядка нападавший вел себя грубо, и в результате его заковали в наручники и доставили в Соборное отделение полиции.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре произошла массовая драка между иностранцами и горожанами. В больницу попали два человека.

Мы также сообщали, что в Днепропетровской области женщина хранила автомат и патроны, утверждая, что они нужны ей для самообороны.