В Днепропетровской области женщина "для самозащиты" обзавелась автоматом

Сегодня, 04:10

Копы изъяли оружие и направили его на экспертизу

Фото: GunPortal
Фото: GunPortal

В поселке Славянка Межевского района Днепропетровской области у 37-летней женщины полицейские обнаружили автомат Калашникова и 113 патронов к нему. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"По словам женщины, оружие она приобрела в 2016 году через интернет и хранила для самозащиты. Эту версию в данный момент проверяют следователи", – заявили копы.

В ходе расследования стражам порядка предстоит установить, кто мог продать женщине огнестрельное автоматическое оружие.

"У нас есть факт, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами"). Оружие отправлено на экспертизу", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Национальной полиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Напомним, недавно мы сообщали о том, как в Днепре в помещении гаража мужчины, подозреваемого в квартирных кражах, был обнаружен целый арсенал – гранаты, запалы к ним, порох и 58 патронов калибра 5,45. При этом владельца гаража подозревают в краже на общую сумму в 100 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами. Оружие было найдено в гараже жителя Новомосковска.
оружие, боеприпасы, полиция, автомат, Днепропетровская область

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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