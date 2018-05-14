Заместитель главы Днепропетровского горсовета требовал крупную взятку

Злоумышленника разоблачили во время получения денег в служебном кабинете

В Днепропетровской области заместителя председателя городского совета разоблачили на взятке. Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Прокуратура Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины разоблачили заместителя председателя одного из городских советов области на получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Установлено, что в январе 2018 года к чиновнику обратился частный предприниматель, чтобы получить разрешение на использование земельных участков для установки двух торговых объектов и газовой автозаправочной станции. За решение этих вопросов заместитель городского головы выдвинул требования о предоставлении ему неправомерной выгоды в размере 2,5 тысяч долларов США.

Злоумышленника разоблачили во время получения денег в служебном кабинете. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Накануне в Одесской области на взятке задержали следователя полиции.

"Установлено, что следователь требовал от двух граждан 5 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности одного из них и закрытия уголовного производства по факту ДТП с двумя погибшими", – сообщают в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Также мы писали, что в Киеве судья требовал 10 тысяч долларов за "правильное" решение.

А донецкий прокурор-вымогатель "погорел" на взятке в 15 тысяч долларов. Отмечается, что "погорел" на взятке прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Донецкой области. Он требовал деньги от подозреваемого в уголовном производстве.