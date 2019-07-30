Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепропетровской области мужчина хранил дома арсенал оружия и боеприпасов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB,%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB,%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C 2019-07-30T13:56:00+03:00 Днепр Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

В поселке Слобожанское в доме одного из местных жителей полицейские нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, 37-летний мужчина хранил дома 2 гранаты "Ф-1" с запалами, ружье пневматического действия и пистолет травматического действия с 7 патронами к нему.

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"По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - рассказали в полиции и отметили, что подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Также мы писали о том, как в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".

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