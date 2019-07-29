В Днепропетровской области мужчина напал на полицейского

В Днепропетровской области в городе Зеленодольск задержали мужчину за нападение на полицейского. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.
В ночь с 27 на 28 июля патруль в составе трех полицейских выехал на сообщение о драке.
На месте происшествия один из участников драки избил полицейского. Сейчас пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга, ушибами мягких тканей лица и гематомами.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Нарушитель задержан, сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Киевской области гражданин РФ избил полицейского. Близ села Гора в Бориспольском районе офицер полиции остановил для проверки документов Mercedes-Benz GL350 CDI, за рулем которого была гражданка Украины. В автомобиле также был россиянин, после остановки машины он вышел из авто и ударил полицейского кулаком в лицо.
Кроме этого, в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони. Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, но в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, в результате чего он потерял сознание.
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