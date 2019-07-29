Ночью патруль из трех полицейских прибыл на сообщение о драке

/ Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области мужчина напал на полицейского https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA 2019-07-29T12:20:00+03:00 Днепр Ночью патруль из трех полицейских прибыл на сообщение о драке

В Днепропетровской области в городе Зеленодольск задержали мужчину за нападение на полицейского. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

В ночь с 27 на 28 июля патруль в составе трех полицейских выехал на сообщение о драке.

На месте происшествия один из участников драки избил полицейского. Сейчас пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга, ушибами мягких тканей лица и гематомами.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Нарушитель задержан, сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Киевской области гражданин РФ избил полицейского. Близ села Гора в Бориспольском районе офицер полиции остановил для проверки документов Mercedes-Benz GL350 CDI, за рулем которого была гражданка Украины. В автомобиле также был россиянин, после остановки машины он вышел из авто и ударил полицейского кулаком в лицо.

Кроме этого, в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони. Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, но в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, в результате чего он потерял сознание.

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