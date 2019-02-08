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В Днепропетровской области на взятке поймали полицейского

Сегодня, 10:21

Правоохранитель собирал «дань» с предпринимателей

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Днепропетровской области на взятке поймали полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d37/63e/5c5d3763e860f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d37/63e/5c5d3763e860f.jpg Днепр Правоохранитель собирал «дань» с предпринимателей

В Каменском Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности разоблачили в систематических взятках руководителя подразделения быстрого реагирования патрульной полиции города. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейский систематически получал неправомерную выгоду от местных жителей. За эти деньги он обещал не препятствовать их предпринимательской деятельности. Злоумышленника задержали на одной из улиц города во время получения ежемесячной выплаты от одного из коммерсантов.

"Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – рассказали в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятка, СБУ, задержание, полицейский, Днепропетровская область, каменское

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