В Винницкой области на взятке погорела чиновник миграционной службы

Женщина вымогала от местного жителя 5 тысяч долларов США

Фото: СБУ.

В Винницкой области на взятке погорела чиновник миграционной службы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2b/a7a/5c5d2ba7af109.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2b/a7a/5c5d2ba7af109.jpg 2019-02-08T09:09:00+02:00 Другие регионы Женщина вымогала от местного жителя 5 тысяч долларов США

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке специалиста одного из районных секторов управления Государственной миграционной службы в регионе и ее посредника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.









Как выяснилось, чиновник требовала от местного жителя 5 тысяч долларов США. За эти деньги женщина обещала "решить вопрос" о непринятии правоохранителями, в частности сотрудниками СБУ, меры реагирования на действия мужчины по противоправной легализации иностранцев на территории Украины.

Сначала правоохранители задержал во время получения взятки посредника, а потом и саму чиновницу.

"Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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