В Днепропетровской области подростки жестоко избили 17-летнего школьника

Сегодня, 18:59

По факту избиения полиция открыла уголовное производство

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В городе Каменское Днепропетровской области подростки жестоко избили 17-летнего школьника. Инцидент произошел на глазах у двух десятков свидетелей, но никто из них не вызвал ни полицию, ни "скорую". Об этом на странице в Facebook сообщила мать пострадавшего подростка Мария Ветрова.

"За ним охотились и несколько раз уже пытались побить, но не вышло. А вот вчера все-таки побили. Пока "вершители справедливости" вдвоем били, вокруг стояли еще порядка 20 "друзей" и "знакомых". И смотрели. Но никто не вызвал полицию, никто не позвонил мне. Били ногами в живот, кулаками по лицу", – рассказала женщина.

Мать школьника отметила, что избиение произошло по наводке троих знакомых подростка. По словам женщины, суть конфликта может крыться в том, что ее сын якобы избил двоих знакомых девочек и не вступился за своего товарища. Также Мария уже написала заявление в полицию, однако ее сын был против этого из-за того, что ему угрожали напавшие на него подростки.

"Когда я звонила в полицию, Артем (пострадавший сын. – Авт.) умолял меня не звонить, потому что они не дадут ему спокойно жить, могут и убить по дороге в училище", – отметила женщина.

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Мать Артема также подчеркнула, что подобное нападение в городе не первое. Но в полиции эту информацию не подтверждают.

"Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины ("Причинения легких телесных повреждений"). Уже установили некоторых участников конфликта – это подростки. Мама написала, что подобных случаев было несколько, но к нам с официальными заявлениями пока никто не обращался. Сам же потерпевший отправлен на амбулаторное лечение", – рассказали "Сегодня" в Каменском отделении полиции.

Ранее в Минобразования озвучили пугающую цифру — в 2017 году почти 110 тысяч человек обратились к психологам из-за травли в школах. Среди последних громких случаев буллинга — избиение компанией старшеклассников ученика восьмого класса в Житомирской области и жестокое избиение девочки в Одессе, которое к тому же сняли на видео. 

Официального определения буллинг до сих пор нет. Как и наказания за него. Родителей обидчика штрафуют на 51 гривну. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Возможно ситуацию изменят новые штрафы. Депутаты предлагают взимать с родителей малолетних агрессоров 340-850 грн и учителей 850-1700, которые замалчивают факты травли. При повторном издевательстве – до 5000. Но пока это законопроект.
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Автор:

Журавель Максим

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