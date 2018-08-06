Родителей детей, совершивших насилие, необходимо наказывать огромными штрафами, – юрист

Сегодня, 18:00

Правозащитники считают, что смешные штрафы не дают позитивного эффекта

Ответственность за насилие нужно ужесточить
Ответственность за насилие нужно ужесточить. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Украине необходимо увеличить размер административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Это должно помочь уменьшить количество случаев травли в школах и насилия среди подростков, ведь родители будут более внимательно следить за своими чадами.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал правозащитник Дмитрий Марцонь.

Напомним, ныне в Украине согласно ст. 184 КУоАП за невыполнения родительских обязанностей предусмотрен штраф в размере 51 гривны. Именно такую сумму заплатили семьи девочек, которые избили сверстницу в Одессе.

"С точки зрения права размер штрафа важен так же, как и необратимость наказания. А такой штраф подрывает правовую систему и вызывает смех самого нарушителя. Этот штраф не несет позитивного эффекта, а лишь один вред. Это повод посмеяться. Нарушители смеются над импотентной правоохранительной системой, над пострадавшими людьми. Штрафы за подобные действия детей должны быть в сотни или даже тысячи раз больше, ведь за психологическое здоровье детей надо платить", – считает правозащитник Дмитрий Марцонь.

Больше мнений экспертов читайте в статье на сайте "Сегодня": "Платить за слезы и кровь чужих детей: как решить проблему подросткового насилия!".

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Источник:

"Сегодня"

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