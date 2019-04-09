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В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина

Сегодня, 16:32

Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка

В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина Днепр Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка

В Днепропетровской области 9 апреля произошло два серьезных пожара, в результате одного из которых один человек погиб, еще двоих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Так, в Шевченковском районе Днепра огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме: на площади 15 квадратных метров было повреждено домашнее имущество. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело женщины.

Причины ее смерти и все обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники полиции.

Также утром 9 апреля в Каменском, в одной из многоэтажек на улице Подольская, вспыхнул пожар в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

"Во время ликвидации пожара были спасены два человека – мать 1994 года рождения и ребенок 2019 года рождения. Пострадавших сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. Пострадавшего мужчину спасли очевидцы до приезда пожарных. Они попытались спасти и женщину, но им не удалось. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали свидетели происшествия.

За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также мы писали, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.


Тем временем, в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой. 

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Тег пожар, Днепр, ГСЧС, Днепропетровская область, каменское

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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