В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина

Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка

В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина Журавель Максим 2019-04-09T16:32:00+03:00 Днепр Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка

В Днепропетровской области 9 апреля произошло два серьезных пожара, в результате одного из которых один человек погиб, еще двоих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Так, в Шевченковском районе Днепра огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме: на площади 15 квадратных метров было повреждено домашнее имущество. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело женщины.

Причины ее смерти и все обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники полиции.

Также утром 9 апреля в Каменском, в одной из многоэтажек на улице Подольская, вспыхнул пожар в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

"Во время ликвидации пожара были спасены два человека – мать 1994 года рождения и ребенок 2019 года рождения. Пострадавших сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.









Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. Пострадавшего мужчину спасли очевидцы до приезда пожарных. Они попытались спасти и женщину, но им не удалось. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали свидетели происшествия.

За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также мы писали, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Тем временем, в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.