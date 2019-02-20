В Каменском бандиты под видом копов обокрали семью
К парню домой пришли двое псевдополицейских и под предлогом проведения обыска проникли в помещение
В Каменском правоохранители задержали преступников, которые под видом полицейских ограбили семью. Происшествие случилось 18 февраля около 21:00 в селе Карнауховка. О случившемся в полицию сообщил 22-летний пострадавший.
Как выяснилось, к нему домой пришли двое псевдополицейских и под предлогом проведения обыска проникли в помещение. Липовые копы забрали у парня и его отца мобильные телефоны, после чего скрылись с места преступления.
Как позже выяснилось, грабителями оказались ранее судимые местные жители 33-х и 42-х лет. По горячим следам псевдополицейских удалось задержать.
"По согласованию с местной прокуратурой мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Украины ("Грабеж") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от четырех до восьми лет лишения свободы", — рассказали в центре коммуникации управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Напомним, в прошлом году в Днепропетровской области возросло количество зарегистрированных уголовных правонарушений. По данным облуправления Нацполиции, в 2018-м было зафиксировано 915 303 преступления, что на 18% больше, чем годом ранее. При этом 16 942 преступления было совершено в самом областном центре. В полиции растущую статистику объясняют просто: днепряне и жители области начали больше доверять людям в погонах, поэтому сразу звонят в полицию, хотя раньше могли не предавать нарушения огласке. Сайт "Сегодня" выяснил, какие преступления чаще всего совершали в области в прошлом году.
Накануне в Петриковском районе Днепропетровской области мужчина пробрался в дом к 68-летней женщине и хотел украсть у нее ноутбук.
Недавно в Днепре двое мужчин напали на гражданина, избили его и ограбили.
Также мы сообщали, что в Днепре мужчины за сутки три раза пытались ограбить квартиру. Удача им так и не улыбнулась.
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