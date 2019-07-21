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В Кривом Роге двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

21 июля, 18:18

В квартире находился еще один ребенок и один взрослый родственник

Фото: Pixabay

В Кривом Роге двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел 21 июля, в 9:10, в доме № 3 на Европейском бульваре. Об этом сообщил Информатор.

Известно, что ребенок выпал из открытого окна на втором этаже. В это время еще один ребенок находился дома. Несчастный случай заметила прохожая, она же и вызвала скорую. Малыша госпитализировали в местную больницу с переломами костей и ссадинами лица.

Позже стало известно, что малыш дома был со старшим братом своей матери и с еще одним ребенком четырех лет.

По информации источника, мать воспитывает детей одна. Она на время работы оставила детей со своим братом. Причина происшествия пока не известна.  

Напомним, мы писали, что в городе Каменское двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Родители находились на кухне, малыш был в другой комнате, залез на подоконник и выпал из окна.

Кроме этого, в Киеве в понедельник, 24 июня, из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб. После опроса родственников ребенка правоохранители предварительно установили, что мальчик находился дома вместе с матерью, и когда она отвлеклась, он облокотился на москитную сетку на балконном окне и выпал.


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