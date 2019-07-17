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Оползень в Ровенской области: стала известна судьба пропавшего ребенка

17 июля, 21:55

Ребенок, которого искали после оползня в песчаном карьере в Ровенской области, найден погибшим

Фото: rv.dsns.gov.ua
Фото: rv.dsns.gov.ua.

Десятилетний Максим Палько, поиски которого продолжались около трех часов после оползня песка в карьере возле с.Ясногорка Сарненского района Ровенской области, найден погибшим.

"По состоянию на 19:05 в песчаном карьере на месте оползня сотрудниками ГСЧС найден мертвым Максим Палько", – сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду.

Как сообщалось, двое детей были засыпаны песком в карьере возле Ясногорки, один из них был найден живым и в настоящее время госпитализирован, поиски другого были начаты с участием местных жителей и подразделения ГСЧС. Информация об инциденте поступила спасателям в 16:22.


Напомним, в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, которая находится в 200 метрах от их дома.


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Тег ребенок, песок, оползень, карьер, ГСЧС, ровенская область

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