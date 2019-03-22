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Кровавое нападение на ребенка: житель Ровенской области получил десять лет тюрьмы

Сегодня, 06:30

Мужчина нанес своему сыну девять ударов ножом

Фото: Нацполиция
Кровавое нападение на ребенка: житель Ровенской области получил десять лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/39d/13a/5c939d13a2fac.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/39d/13a/5c939d13a2fac.png Запад Мужчина нанес своему сыну девять ударов ножом

В Ровенской области судили 23-летнего мужчину, который в мае прошлого года нанес девять ударов ножом двухлетнему сыну.

"В мае прошлого года житель Обарова, не застав дома жену и старшего сына, устроил ссору со своим 45-летним отцом. После этого молодой человек пошел "запивать горе" в  кафе. Когда вернулся, его отец, также в состоянии алкогольного опьянения, спал на диване возле маленького внука. Тогда нетрезвый молодой человек нанес около девяти ударов ножом своему сыну. От крика ребенка проснулся дедушка и пытался закрыть собой мальчика, за что тоже получил два удара в спину", – сообщают в полиции.

Мальчика в критическом состоянии доставили в реанимационное отделение Ровенской областной детской больницы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям медиков, его жизнь удалось спасти и поставить на ноги.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство малолетнего ребенка и назначил наказание – 10 лет лишения свободы. Впрочем, обвиняемый не согласился с таким решением суда и подал апелляционную жалобу.

Кроме того, работники ювенальной полиции осмотрели условия проживания двух детей в этой семье и  установили, что 21-летняя мать  также злоупотребляет спиртным, часто оставляет сыновей без присмотра и не выполняет свои материнские обязанности.

В ночь, когда было совершено преступление, правоохранители разыскали маму пострадавшего мальчика нетрезвой в Киеве. Ее старшего трехлетнего сына работники полиции нашли у  чужой женщины. Оба братьев сейчас находятся в детдомах. 25 марта Ровенский районный суд будет рассматривать вопрос о лишении супругов их родительских прав.

Напомним, недавно в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.

Как уже сообщалось, вечером 11 мая 2018 г. в Рвенской области в реанимацию с резаными ранами тела был госпитализирован ребенок в возрасте 1,5 года.

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Тег ребенок, нож, тюрьма, ровно

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