Кровавое нападение на ребенка: житель Ровенской области получил десять лет тюрьмы
Мужчина нанес своему сыну девять ударов ножом
В Ровенской области судили 23-летнего мужчину, который в мае прошлого года нанес девять ударов ножом двухлетнему сыну.
"В мае прошлого года житель Обарова, не застав дома жену и старшего сына, устроил ссору со своим 45-летним отцом. После этого молодой человек пошел "запивать горе" в кафе. Когда вернулся, его отец, также в состоянии алкогольного опьянения, спал на диване возле маленького внука. Тогда нетрезвый молодой человек нанес около девяти ударов ножом своему сыну. От крика ребенка проснулся дедушка и пытался закрыть собой мальчика, за что тоже получил два удара в спину", – сообщают в полиции.
Мальчика в критическом состоянии доставили в реанимационное отделение Ровенской областной детской больницы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям медиков, его жизнь удалось спасти и поставить на ноги.
Мужчину признали виновным в покушении на убийство малолетнего ребенка и назначил наказание – 10 лет лишения свободы. Впрочем, обвиняемый не согласился с таким решением суда и подал апелляционную жалобу.
Кроме того, работники ювенальной полиции осмотрели условия проживания двух детей в этой семье и установили, что 21-летняя мать также злоупотребляет спиртным, часто оставляет сыновей без присмотра и не выполняет свои материнские обязанности.
В ночь, когда было совершено преступление, правоохранители разыскали маму пострадавшего мальчика нетрезвой в Киеве. Ее старшего трехлетнего сына работники полиции нашли у чужой женщины. Оба братьев сейчас находятся в детдомах. 25 марта Ровенский районный суд будет рассматривать вопрос о лишении супругов их родительских прав.
Напомним, недавно в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.
Как уже сообщалось, вечером 11 мая 2018 г. в Рвенской области в реанимацию с резаными ранами тела был госпитализирован ребенок в возрасте 1,5 года.
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