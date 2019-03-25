В Кривом Роге оъявили войну приемщикам лома
В точку скупки лома местные жители и мародеры несли запчасти с железной дороги
В Кривом Роге из нелегального пункта приема металлолома полицейские конфисковали более 2,5 тонн металла. В точку скупки лома, которая находилась в частном дворе, местные жители и мародеры несли запчасти с железной дороги: болты, гайки, части вагонных механизмов. Как впоследствии выяснилось, никаких разрешительных документов на скупку металла у владельца дома не было.
Во время обыска у 30-летнего местного жителя правоохранители изъяли 2620 кг металла.
"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 213 "Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок от одного года", — сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.
Напомним, что борьбу металлоприемщикам объявили и в самом Днепре. Уже сегодня в городе возобновили программу по ликвидации пунктов приема металла. Во время первого этапа ликвидации в городе закрыли порядка 170 незаконных точек. При этом некоторые из них снова начали работу.
"В ближайшее время они будут ликвидированы — так же жестоко, как мы это делали раньше. По решению сессии городского совета, в городе будет введено вознаграждения за поимку лиц, причастных к хищению или повреждению коммунального имущества", — подчеркнул заммэра Михаил Лысенко.
Отметим, что "помощники" мэрии смогут получить денежное вознаграждение за информацию о правонарушителях, которых впоследствии привлекут к административной или уголовной ответственности.
Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище. Кроме того, вандализму и разграблению подверглись могилы известных людей на Байковом кладбище.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Кривом Роге оъявили войну приемщикам лома". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре заплатят вознаграждение за информацию о вандалах
За информацию о вандалах чиновники в Днепре обещали выплачивать вознаграждение
В Запорожье копы закрыли нелегальный пункт приема металлолома
Копы уже вручили подозрению организатору незаконного бизнеса