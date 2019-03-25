В Кривом Роге оъявили войну приемщикам лома

В точку скупки лома местные жители и мародеры несли запчасти с железной дороги

Вандалы сдают металл. Фото: dp.npu.gov.ua.

В Кривом Роге оъявили войну приемщикам лома Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8da/d03/5c98dad0362e8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8da/d03/5c98dad0362e8.png 2019-03-25T15:44:20+02:00 Днепр В точку скупки лома местные жители и мародеры несли запчасти с железной дороги

В Кривом Роге из нелегального пункта приема металлолома полицейские конфисковали более 2,5 тонн металла. В точку скупки лома, которая находилась в частном дворе, местные жители и мародеры несли запчасти с железной дороги: болты, гайки, части вагонных механизмов. Как впоследствии выяснилось, никаких разрешительных документов на скупку металла у владельца дома не было.

Во время обыска у 30-летнего местного жителя правоохранители изъяли 2620 кг металла.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 213 "Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом" УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок от одного года", — сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Напомним, что борьбу металлоприемщикам объявили и в самом Днепре. Уже сегодня в городе возобновили программу по ликвидации пунктов приема металла. Во время первого этапа ликвидации в городе закрыли порядка 170 незаконных точек. При этом некоторые из них снова начали работу.

"В ближайшее время они будут ликвидированы — так же жестоко, как мы это делали раньше. По решению сессии городского совета, в городе будет введено вознаграждения за поимку лиц, причастных к хищению или повреждению коммунального имущества", — подчеркнул заммэра Михаил Лысенко.

Отметим, что "помощники" мэрии смогут получить денежное вознаграждение за информацию о правонарушителях, которых впоследствии привлекут к административной или уголовной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище. Кроме того, вандализму и разграблению подверглись могилы известных людей на Байковом кладбище.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.