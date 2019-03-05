В Кривом Роге произошла жестокая драка: есть пострадавший
22-летнего парня госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой
В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в одном из ночных клубов города избил посетителя. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.
Инцидент произошел 4 марта в Центральном районе города. Мужчина 42 лет нанес 22-летнему парню несколько ударов по голове и туловищу. "Сегодня" в Криворожском отделе полиции уточнили, что потерпевший получил черепно-мозговую травму и его вчера прооперировали. Гражданин, который нанес телесные повреждения парню, находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет", – отметили в отделе коммуникации ГУ НП области.
Напомним, недавно в Кривом Роге мужчина среди ночи выгнал на улицу жену и стрелял в полицейских.
Также мы сообщали, что в Днепре двое неизвестных напали на прохожего, избили его и ограбили.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Кривом Роге произошла жестокая драка: есть пострадавший". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тернопольской области избили и ограбили пассажира поезда
Грабителями оказались жители Николаевской, Сумской и Киевской областей
В Запорожье женщина во время застолья чуть не зарезала знакомого
Пострадавший был госпитализирован, а подозреваемая – задержана