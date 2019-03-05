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В Кривом Роге произошла жестокая драка: есть пострадавший

Сегодня, 12:44

22-летнего парня госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой

Фото: Pixabay
В Кривом Роге произошла жестокая драка: есть пострадавший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg Днепр 22-летнего парня госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой

В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в одном из ночных клубов города избил посетителя. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 4 марта в Центральном районе города. Мужчина 42 лет нанес 22-летнему парню несколько ударов по голове и туловищу. "Сегодня" в Криворожском отделе полиции уточнили, что потерпевший получил черепно-мозговую травму и его вчера прооперировали. Гражданин, который нанес телесные повреждения парню, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет", – отметили в отделе коммуникации ГУ НП области.

Напомним, недавно в Кривом Роге мужчина среди ночи выгнал на улицу жену и стрелял в полицейских.

Также мы сообщали, что в Днепре двое неизвестных напали на прохожего, избили его и ограбили.

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Тег драка, мужчина, Кривой Рог, Днепропетровская область, пострадавший

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АВТОР:

Журавель Максим

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