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В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: после аварии одна из машин загорелась

1 сентября, 20:42

В результате столкновения погибли три человека

В Кривом Роге столкнулись "Москвич" и Ford. Три человека погибли

В Кривом Роге столкнулись "Москвич" и Ford. Три человека погибли / Фото: Первый криворожский

В Кривом Роге, на объездной дороге в сторону села Радушное, 1 сентября произошло серьезное ДТП, в котором погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на дороге не разминеулись "Москвич" и Ford, а после аварии одна из машин загорелась.

В результате происшествия погибли 43-летний водитель "Москвича", 34-летний водитель и 61-летний пассажир Ford.

На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики. Обстоятельства аварии выясняются. Движение по объездной дороге в сторону Радушного на некоторое время было ограничено.

Напомним, ранее в украинской столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП : протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии , которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

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ДТП Кривой Рог смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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