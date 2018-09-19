В Кривом Роге задержали мужчину, который торговал оружием с Донбасса

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который продавал оружие, незаконно вывезенное с территории проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, мужчина скупал оружие и боеприпасы для дальнейшей перепродажи. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили 35 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25 П, противопехотную мину, восемь дымовых мин, два пистолета без маркировки, 900 патронов разного калибра и пять магазинов от автомата Калашникова.

"Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником средств поражения. Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 УК Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности", – отметили в пресс-службе СБУ.









Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области в куче строительного мусора в заброшенном доме нашли скрытый склад боеприпасов.

Также мы писали о том, что в одном из гаражей Днепра копы нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в гараже стоял краденный автомобиль.