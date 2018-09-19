В Кривом Роге задержали мужчину, который торговал оружием с Донбасса

Сегодня, 15:52

В квартире подозреваемого нашли пистолеты, гранаты, мины и патроны

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который продавал оружие, незаконно вывезенное с территории проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, мужчина скупал оружие и боеприпасы для дальнейшей перепродажи. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили 35 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25 П, противопехотную мину, восемь дымовых мин, два пистолета без маркировки, 900 патронов разного калибра и пять магазинов от автомата Калашникова.

"Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником средств поражения. Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 УК Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности", – отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области в куче строительного мусора в заброшенном доме нашли скрытый склад боеприпасов.

Также мы писали о том, что в одном из гаражей Днепра копы нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в гараже стоял краденный автомобиль.
оружие, СБУ, боеприпасы, кривой рог, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Кривом Роге задержали мужчину, который торговал оружием с Донбасса". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: СБУ

Продавал психотропы: в Черниговской области СБУ задержала военного

Вчера, 16:40

Мужчину задержали при попытке пронести на территорию военного городка партии амфетамина

Одесса

В Одесской области обнаружили солидный арсенал оружия

17 Сентября, 21:46

Все находки уже отправили на экспертизу.
Загрузка...

Запад

Фото: Нацполиция

Во Львовской области изъяли гранатомет, пистолеты и около 600 патронов

17 Сентября, 18:45

Оружие и боеприпасы полицейские направили на экспертизу

Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области

Пытался скрыть преступление: в Одессе мужчина выбросил боевой снаряд из окна многоэтажки

17 Сентября, 05:45

В квартире злоумышленника нашли боеприпасы и похожие на наркотики вещества
Загрузка...