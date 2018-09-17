Пытался скрыть преступление: в Одессе мужчина выбросил боевой снаряд из окна многоэтажки

В Одессе 40-летний мужчина, пытаясь скрыть следы своей преступной деятельности, выбросил боевой снаряд из окна квартиры на тринадцатом этаже жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснили правоохранители, в своей квартире мужчина хранил осколочно-фугасный снаряд и другие боеприпасы. В частности, во время обыска изъяли гранату Ф-1 с запалом, три патрона различного калибра и полиэтиленовый пакет с похожим на марихуану веществом. С какой целью злоумышленник хранил дома боеприпасы, пока неизвестно.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Недавно мы сообщали о том, как в Днепре в помещении гаража мужчины, подозреваемого в квартирных кражах, был обнаружен целый арсенал – гранаты, запалы к ним, порох и 58 патронов калибра 5,45. При этом владельца гаража подозревают в краже на общую сумму в 100 тысяч гривен.

А в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.