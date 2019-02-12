В заброшенном доме Днепра нашли пакеты с боеприпасами
Нашедшему находку грозит от трех до семи лет заключения
В Днепре в заброшенном доме обнаружили пакеты с боеприпасами. Среди оружия были две противотанковых гранаты РПГ-26, две гранаты РГД-5, граната Ф-1, три запала и 3 400 патронов, сообщает пресс-служба Нацполиции.
В отделение полиции об этом сообщил мужчина, который рассказал, что в заброшенном здании он обнаружил пакеты для мусора с чем-то похожим на боеприпасы. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленнику грозит лишение свободы от трех до семи лет.
Напомним, что в Запорожской области полицейские разоблачили наркопритон и изъяли арсенал боеприпасов.
Также в Рубежном в Луганской области полицейские изъяли у мужчины взрывчатку и арсенал боеприпасов. Изъятые боеприпасы принадлежат зятю хозяина дома, который собрал арсенал во время прохождения военной службы в рядах ВС Украины в зоне проведения АТО.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В заброшенном доме Днепра нашли пакеты с боеприпасами". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харькове копы изъяли у местного жителя гранатомет, боеприпасы и 30 кг марихуаны: опубликованы фото
В Харьковской области у мужчины изъяли гранатомет, ружье и крупный запас наркотиков
В Хмельницкой области в поле нашли сотни гранат
На находку наткнулся местный житель, который искал металлолом