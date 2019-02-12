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В заброшенном доме Днепра нашли пакеты с боеприпасами

Вчера, 13:05

Нашедшему находку грозит от трех до семи лет заключения

Боеприпасы
Боеприпасы. Фото: Нацполиция
В заброшенном доме Днепра нашли пакеты с боеприпасами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/29b/ab5/5c629bab5598d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/29b/ab5/5c629bab5598d.jpg Днепр Нашедшему находку грозит от трех до семи лет заключения

В Днепре в заброшенном доме обнаружили пакеты с боеприпасами. Среди оружия были две противотанковых гранаты РПГ-26, две гранаты РГД-5, граната Ф-1, три запала и 3 400 патронов, сообщает пресс-служба Нацполиции. 


В отделение полиции об этом сообщил мужчина, который рассказал, что в заброшенном здании он обнаружил пакеты для мусора с чем-то похожим на боеприпасы. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленнику грозит лишение свободы  от трех до семи лет.

Напомним, что в Запорожской области полицейские разоблачили наркопритон и изъяли арсенал боеприпасов. 

Также в Рубежном в Луганской области полицейские изъяли у мужчины взрывчатку и арсенал боеприпасов. Изъятые боеприпасы принадлежат зятю хозяина дома, который собрал арсенал во время прохождения военной службы в рядах ВС Украины в зоне проведения АТО.

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Тег Днепр, боеприпасы, взрывчатка

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