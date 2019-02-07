В Хмельницкой области в поле нашли сотни гранат
На находку наткнулся местный житель, который искал металлолом
В Полонском районе правоохранители обнаружили большое количество боеприпасов, пишет пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.
В полицию обратился местный житель и сообщил, что неподалеку от своего села на пастбище в зарослях он нашел три полиэтиленовых мешка с предметами, похожими на гранаты.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы. Из "тайника" полицейские изъяли 185 ручных осколочных наступательных гранат типа РГД-5 и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа УЗРГМ-2. Общее количество взрывателей в упаковках - 280 штук.
"Взрывотехники осмотрели находку и направили на детальное исследование в Хмельницкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время", – сказано в сообщении.
Сведения о правонарушениях уже внесли в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").
Напомним, ранее мы писали, что в Запорожской области полицейские разоблачили наркопритон и изъяли арсенал боеприпасов. Во время обыска частного дома в селе Новоконстантиновка Приазовского района, где 37-летний мужчина организовал наркопритон, были обнаружены и изъяты приспособления для курения наркотиков.
Кроме этого, в Луганской области мужчина хранил дома взрывчатку и арсенал боеприпасов. Изъятые боеприпасы принадлежат зятю хозяина дома, который собрал арсенал во время прохождения военной службы в рядах ВС Украины в зоне проведения АТО.
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