В Хмельницкой области в поле нашли сотни гранат

На находку наткнулся местный житель, который искал металлолом

Найденные взрывчатки. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области в поле нашли сотни гранат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c08/e90/5c5c08e909d63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c08/e90/5c5c08e909d63.jpg 2019-02-07T14:12:00+02:00 Запад На находку наткнулся местный житель, который искал металлолом

В Полонском районе правоохранители обнаружили большое количество боеприпасов, пишет пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что неподалеку от своего села на пастбище в зарослях он нашел три полиэтиленовых мешка с предметами, похожими на гранаты.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы. Из "тайника" полицейские изъяли 185 ручных осколочных наступательных гранат типа РГД-5 и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа УЗРГМ-2. Общее количество взрывателей в упаковках - 280 штук.



"Взрывотехники осмотрели находку и направили на детальное исследование в Хмельницкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время", – сказано в сообщении.

Сведения о правонарушениях уже внесли в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожской области полицейские разоблачили наркопритон и изъяли арсенал боеприпасов. Во время обыска частного дома в селе Новоконстантиновка Приазовского района, где 37-летний мужчина организовал наркопритон, были обнаружены и изъяты приспособления для курения наркотиков.

Кроме этого, в Луганской области мужчина хранил дома взрывчатку и арсенал боеприпасов. Изъятые боеприпасы принадлежат зятю хозяина дома, который собрал арсенал во время прохождения военной службы в рядах ВС Украины в зоне проведения АТО.

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