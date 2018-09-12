"Можно сравнить только с ГУЛАГом": мужчина рассказал о пытках в подвале "МГБ ЛНР"

Сегодня, 22:59

Против мужчины применяли пытки электрическим током, подвешивание, ежедневные избиения

фото: скриншот
фото: скриншот

Житель оккупированного боевиками "ЛНР" города Антрацит в Луганской области рассказал о пытках, которым он подвергся во время задержания работниками так называемого "МГБ ЛНР".

Как сообщили в полиции, 33-летний мужчина, "напуганный и обессиленный, одетый только в нижнее белье", пришел на КПВВ Станица Луганская со стороны оккупированной территории во вторник, 11 сентября.

Он рассказал правоохранителям, что работники так называемого "МГБ ЛНР" в течение двух месяцев пытали его, чтобы выбить "признание" в терактах, диверсиях и сотрудничестве со спецслужбами Украины. Против мужчины применяли пытки электрическим током, подвешивание, ежедневные избиения. По словам потерпевшего, этот период "можно сравнить только с ГУЛАГом".

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"До начала боевых действий на Донбассе он в г. Антрацит занимался своим делом. Когда боевики захватили город, он уехал к родственникам в АР Крым. Вернувшись через некоторое время в родной город мужчина увидел, что его кафе разграблено, а магазин захвачен боевиками", – сообщили полицейские.

По возвращении в оккупированный Антрацит его вместе с товарищем бросили в подвал, где пытались выбить признание. После безрезультатных попыток "повесить" на него преступления его отвезли на КПВВ Станица Луганская и "выдворили" с оккупированной территории.

Как рассказывал экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел плен на востоке Украины, доходило до того, что российские военные отрезали головы и вырезали сердца. Он вспомнил, как российские офицеры нарушили договоренность и захватили в плен украинских бойцов.

Ранее СБУ передала Волкеру свидетельства бывших заложников боевиков о пытках на Донбассе. На сегодня сборники, которые выходят на трех языках – украинском, английском и русском, содержат фрагменты интервью с 435 свидетелями преступлений.
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"Сегодня"

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