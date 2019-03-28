В Луганской области начальник Госслужбы по труду погорел на взятках 100 тысяч гривен

Чиновника задержали при получении очередных средств в своем служебном кабинете

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua.

В Луганской области начальник Госслужбы по труду погорел на взятках 100 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d19/86c/5c9d1986c1282.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d19/86c/5c9d1986c1282.jpg 2019-03-28T21:00:00+02:00 Донбасс Чиновника задержали при получении очередных средств в своем служебном кабинете

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске Донецкой области, при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачили начальника Главного управления Государственной службы по вопросам труда в Луганской области на систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщается на странице ГБР в Facebook, чиновник систематически требовал и получал неправомерную выгоду от должностных лиц предприятий угольной промышленности Луганской области за отсрочку сроков для устранения нарушений законодательства об охране труда, выявленных им на этих предприятиях.

В целом чиновник получил более 100 тысяч грн неправомерной выгоды.

28 марта при получении очередных средств в сумме 8000 грн в своем служебном кабинете начальник ГУ задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства и предмет неправомерной выгоды изъяты.

Как сообщалось, в Киеве на взятке задержали секретаря ученого совета Нацинститута стратегических исследований. Чиновник организовал "схему" вымогательства денег.

Ранее мы писали, что сотрудники СБУ и военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили на взятке начальника одного из райотделов в Днепре Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области.

Госслужащий требовал от местной жительницы три тысячи долларов за содействие в снятии ареста с недвижимого имущества. Он обещал повлиять на принятие решения сотрудником правоохранительного органа, который является уполномоченным лицом на выполнение функций государства.

Также мы писали, что во Львове задержали на взятке главного государственного инспектора львовского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, деятельность которого распространяется на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. За невмешательство в хозяйственную деятельность и не проведение проверок предприниматель, по требованию инспектора, должен был заплатить 12 тыс. гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Луганской области начальник Госслужбы по труду погорел на взятках 100 тысяч гривен". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.