Берлин призывает к конкретным шагам в закреплении перемирия на Донбассе

Сегодня, 04:01

Это включает в себя отвод тяжелого вооружения, войск и разминирования

Фото: пресс-центр штаба АТО
Фото: пресс-центр штаба АТО

МИД Германии назвал важным сигналом согласие сторон конфликта на Донбассе на возобновление перемирия и ожидают теперь конкретных шагов на этом пути.

Об этом говорится в сообщении немецкого дипломатического ведомства.

"Важным сигналом является то, что стороны конфликта на востоке Украины согласились возобновить перемирие", – говорится в сообщении и отмечается, что жителям охваченных конфликтом регионов особенно нужно завершение насилия и устойчивое перемирие.

"Теперь важно то, чтобы перемирие было соблюдено и подкреплено конкретными шагами. Это включает в себя отвод тяжелого вооружения, войск и разминирования", – заявили в МИД Германии.

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"Мы призываем все стороны соблюдать договоренности и принять дальнейшие меры для выполнения Минских соглашений", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.

Между тем, боевики на Донбассе нарушили объявленное с полуночи 5 марта перемирие, проведя три прицельных обстрела позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Согласно сообщению, с начала суток 5 марта из-за вражеских обстрелов ранение получил один боец ВСУ.
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