"Громкое" перемирие: боевики ударили по ВСУ минометами

Сегодня, 18:57

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе проигнорировали начало очередного режима прекращения огня

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевики на Донбассе нарушили объявленное с полуночи 5 марта перемирие, проведя три прицельных обстрела позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Согласно сообщению, с начала суток 5 марта из-за вражеских обстрелов ранение получил один боец ВСУ.

"Несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО", – отметили в штабе АТО.

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Как сообщается, на луганском направлении противник применил против сил АТО в районе Счастья 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, огнем из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие недалеко от Троицкого.

Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении противник применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.

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Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.
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"Сегодня"

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