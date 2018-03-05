"Громкое" перемирие: боевики ударили по ВСУ минометами

Боевики на Донбассе нарушили объявленное с полуночи 5 марта перемирие, проведя три прицельных обстрела позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Согласно сообщению, с начала суток 5 марта из-за вражеских обстрелов ранение получил один боец ВСУ.

"Несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО", – отметили в штабе АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самые горячие точки Донбасса 5 марта: интерактивная карта АТО

Как сообщается, на луганском направлении противник применил против сил АТО в районе Счастья 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, огнем из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие недалеко от Троицкого.

Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении противник применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.