"Громкое" перемирие: боевики ударили по ВСУ минометами
Незаконные вооруженные формирования на Донбассе проигнорировали начало очередного режима прекращения огня
Боевики на Донбассе нарушили объявленное с полуночи 5 марта перемирие, проведя три прицельных обстрела позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Согласно сообщению, с начала суток 5 марта из-за вражеских обстрелов ранение получил один боец ВСУ.
"Несмотря на совместное решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО", – отметили в штабе АТО.
Как сообщается, на луганском направлении противник применил против сил АТО в районе Счастья 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, огнем из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие недалеко от Троицкого.
Согласно сообщению пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении противник применял гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.
Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.
Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.
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