Чтобы мечты стали реальностью: участники проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" встретились со звездой канала "Украина"

/ Фото: fdu.org.ua

Помочь пережившему трагедию ребенку поверить в себя и свои силы. Об этом говорили участники проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" на встрече с амбассадором Фонда Рината Ахметова, звездой канала "Украина" Игорем Пупковым.

Известный телеведущий рассказал о своем жизненном опыте и пути к вершинам профессии. Обращаясь к ребятам, Игорь Пупков подчеркнул, что каждому из них по силам одолеть любые преграды.

"Главное – распознать свой талант, свой дар, он есть у каждого, и всегда уникален. А еще важно использовать его во благо других людей. Ни один человек не стал бы героем, если бы не стремление помогать, спасать, выручать и чем-то делиться. И это не удивительно, ведь "протягивая руку другому, ты поднимаешься сам". Вы можете перевернуть этот мир, сделать его лучше и осуществить свою мечту! Да, это не просто, для этого нужно много работать. Потому что именно так мечты становятся реальностью", – сказал Игорь Пупков.

Открытость телеведущего стала ключиком к детским сердцам. Участники проекта откровенно делились своими переживаниями и мечтами.

"Встреча очень понравилась. Игорь очень интересно рассказал о себе и о том, насколько важно идти к своей цели, при этом не забывая об окружающих людях", – рассказал 11-летний Саша Ободец.

Как отметила Екатерина Терзиева, руководитель программ Фонда, на протяжении многих лет помощь детям является приоритетом для Рината Ахметова.

"При этом особое внимание уделено ребятам, пережившим трагедию: ранения или потерю родных. Одним из таких направлений стали мотивационные встречи и мастер-классы участников проектов Фонда с амбассадорами – звездами телеканала "Украина". Они помогают детям развить свой талант, сформировать жизненные ценности. Своим примером мотивируют стать более сильными и успешными во взрослой жизни. Мечты сбываются – главное верить в себя и поставленную цель", – отметила Екатерина Терзиева.

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