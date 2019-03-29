Боеспособность критически снижается: стало известно о проблемах боевиков
На сегодняшний день некоторые подразделения боевиков укомплектованы лишь на четверть
Оккупационные войска на востоке Украины испытывают серьезные проблемы с комплектацией подразделений и их боеспособностью. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
Так, от командования полков и бригад оккупационных войск РФ, чьи подразделения "выполняют боевые задачи" непосредственно в первой линии, руководство обоих "армейских корпусов" потребовало довести уровень укомплектованности личным составом до 65-70% от штатной численности.
"Как констатирует командование оккупационных войск, уровень боеспособности этих подразделений "критически снижается", и они в конечном итоге становятся не способными выполнить возложенные на них задачи. Ранее подобные задачи ставились неоднократно, однако никогда не выполнялись. На данный момент некоторые подразделения "1 и 2-го АК Л/ДНР" укомплектованы на 15-20% от штатной численности", – говорится в сообщении.
Как на днях сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, приезжих в "Л/ДНР" вербуют в войско боевиков. Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев.
В то же время ФСБ начала спецпроверки боевиков на Донбассе. Отмечается, что командиры боевиков продолжают требовать от России увеличение объемов пополнения запасов, прежде всего по направлению тылового обеспечения, а вот в РФ решили проверить хищения этих запасов на оккупированных территориях.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Боеспособность критически снижается: стало известно о проблемах боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марчук рассказал, что мешает восстановить мост в Станице Луганской
Рабочие не могут даже приблизиться к разрушенному мосту для его ремонта
Красивая работа снайпера ВСУ: "Штирлиц" показал уничтоженных боевиков
Один предатель Украины находится в коме, второй убит и третий решил самоликвидироваться