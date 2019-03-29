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Боеспособность критически снижается: стало известно о проблемах боевиков

Сегодня, 05:17

На сегодняшний день некоторые подразделения боевиков укомплектованы лишь на четверть

Фото: Сегодня
Боеспособность критически снижается: стало известно о проблемах боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8b0/e14/5c98b0e14f829.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8b0/e14/5c98b0e14f829.jpg Донбасс На сегодняшний день некоторые подразделения боевиков укомплектованы лишь на четверть

Оккупационные войска на востоке Украины испытывают серьезные проблемы с комплектацией подразделений и их боеспособностью. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Так, от командования полков и бригад оккупационных войск РФ, чьи подразделения "выполняют боевые задачи" непосредственно в первой линии, руководство обоих "армейских корпусов" потребовало довести уровень укомплектованности личным составом до 65-70% от штатной численности.

"Как констатирует командование оккупационных войск, уровень боеспособности этих подразделений "критически снижается", и они в конечном итоге становятся не способными выполнить возложенные на них задачи. Ранее подобные задачи ставились неоднократно, однако никогда не выполнялись. На данный момент некоторые подразделения "1 и 2-го АК Л/ДНР" укомплектованы на 15-20% от штатной численности", – говорится в сообщении.

Как на днях сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, приезжих в "Л/ДНР" вербуют в войско боевиков. Оккупанты через шантаж и обещания пытаются привлечь на "контракт" новобранцев.

В то же время ФСБ начала спецпроверки боевиков на Донбассе. Отмечается, что командиры боевиков продолжают требовать от России увеличение объемов пополнения запасов, прежде всего по направлению тылового обеспечения, а вот в РФ решили проверить хищения этих запасов на оккупированных территориях.

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Тег Донбасс, боевики, Тымчук

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