Боевики атаковали ВСУ на Светлодарской дуге и у Попасной, но получили по зубам
Во время боевых действий один из наших защитников был ранен
За прошлые сутки, 25 мая, ситуация в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оставалась напряженной.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север" на своей странице в Facebook.
Местные боевики и российские военные на Донбассе по-прежнему игнорируют международные соглашения. Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз применял запрещено вооружения.
Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское (Славяносербский район Луганской области, Троицкое (в районе Попасной) и Луганское (на Светлодарской дуге).
Подразделения группировки давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Во время боевых действий один из наших защитников был ранен. Он эвакуирован в госпиталь, где получил квалифицированную медицинскую помощь.
За текущие сутки, 26 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет. Ситуация контролируется Объединенными силами, добили в штабе ОК "Север".
Напомним, 25 мая на всем фронте на Донбассе ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек. Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены.
Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска. Это село Петровское Старобешевского района Донецкой области.
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