Боевики атаковали ВСУ на Светлодарской дуге и у Попасной, но получили по зубам

Сегодня, 07:42

Во время боевых действий один из наших защитников был ранен

Фото: Facebook ОК &quot;Север&quot;
Фото: Facebook ОК "Север"

За прошлые сутки, 25 мая, ситуация в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оставалась напряженной.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север" на своей странице в Facebook.

Местные боевики и российские военные на Донбассе по-прежнему игнорируют международные соглашения. Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз применял запрещено вооружения.

Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское (Славяносербский район Луганской области, Троицкое (в районе Попасной) и Луганское (на Светлодарской дуге).02_04

Подразделения группировки давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Во время боевых действий один из наших защитников был ранен. Он эвакуирован в госпиталь, где получил квалифицированную медицинскую помощь.

За текущие сутки, 26 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет. Ситуация контролируется Объединенными силами, добили в штабе ОК "Север".

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Напомним, 25 мая на всем фронте на Донбассе ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек. Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены.

Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска. Это село Петровское Старобешевского района Донецкой области.
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