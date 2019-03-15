Может быть много жертв: стало известно о возможной провокации РФ в Донецке

В день выборов президента Украины оккупанты хотят согнать на площадь 100-тысячную толпу

Фото: Сегодня

Может быть много жертв: стало известно о возможной провокации РФ в Донецке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc5/819/5c8bc58199e8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc5/819/5c8bc58199e8a.jpg 2019-03-15T17:33:22+02:00 Украина В день выборов президента Украины оккупанты хотят согнать на площадь 100-тысячную толпу

В день выборов президента Украины, 31 марта, Россия может устроить провокацию на Донбассе с большим количеством жертв во время массового мероприятия.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Отмечается, что в день выборов на центральной площади Донецка оккупационная администрация планирует провести массовое мероприятие с участием 100 тысяч человек (хотя площадь не рассчитана на такое количество людей). Организаторы заранее позаботились о подвозе людей автобусами.

Даже существует схема размещения людей по городам на площади.

Акцию, естественно, будут освещать на камеры т.н. "международные журналисты" из России, у которых задача – рассказать о "геноциде Киевом местных жителей Донбасса", а апогеем станет запуск 100 тысяч шаров, раскрашенных в цвет флага РФ.

"Велика вероятность того, что во время массовой акции 31 марта состоятся провокации. Например, взрыв с большим количеством жертв, красочно задокументированный российскими пропагандистами, чтобы отвлечь внимание от результатов выборов и начать фальсификацию. Провокации могут стать поводом для полноценного российского вторжения на территорию Украины", – говорится в материале "ИС".

Напомним, на днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что Россия работает над тем, чтоб признать выборы в Украине нелегитимными. Для этого Кремль пустил в ход даже пророссийских западных журналистов, которых шлет в Украину для отказа во въезде, о чем и так заранее известно. Читайте подробней, для чего это делается.

Также он сообщал, что Россия готовит массированный киберудар по Украине. В Москве ученые совместно с военными разработали новое вирусное программное обеспечение для атаки, которое планируется применить для дестабилизации ситуации в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Может быть много жертв: стало известно о возможной провокации РФ в Донецке". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.