Может быть много жертв: стало известно о возможной провокации РФ в Донецке
В день выборов президента Украины оккупанты хотят согнать на площадь 100-тысячную толпу
В день выборов президента Украины, 31 марта, Россия может устроить провокацию на Донбассе с большим количеством жертв во время массового мероприятия.
Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
Отмечается, что в день выборов на центральной площади Донецка оккупационная администрация планирует провести массовое мероприятие с участием 100 тысяч человек (хотя площадь не рассчитана на такое количество людей). Организаторы заранее позаботились о подвозе людей автобусами.
Даже существует схема размещения людей по городам на площади.
Акцию, естественно, будут освещать на камеры т.н. "международные журналисты" из России, у которых задача – рассказать о "геноциде Киевом местных жителей Донбасса", а апогеем станет запуск 100 тысяч шаров, раскрашенных в цвет флага РФ.
"Велика вероятность того, что во время массовой акции 31 марта состоятся провокации. Например, взрыв с большим количеством жертв, красочно задокументированный российскими пропагандистами, чтобы отвлечь внимание от результатов выборов и начать фальсификацию. Провокации могут стать поводом для полноценного российского вторжения на территорию Украины", – говорится в материале "ИС".
Напомним, на днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что Россия работает над тем, чтоб признать выборы в Украине нелегитимными. Для этого Кремль пустил в ход даже пророссийских западных журналистов, которых шлет в Украину для отказа во въезде, о чем и так заранее известно. Читайте подробней, для чего это делается.
Также он сообщал, что Россия готовит массированный киберудар по Украине. В Москве ученые совместно с военными разработали новое вирусное программное обеспечение для атаки, которое планируется применить для дестабилизации ситуации в Украине.
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