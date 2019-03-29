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Жебривский о ситуации под Горловкой: Можно взять за три дня, но есть серьезная угроза

Сегодня, 09:57

Украинские военные заняли новые позиции и могут освободить город, подтвердил бывший чиновник

Фото: Минобороны Украины
Жебривский о ситуации под Горловкой: Можно взять за три дня, но есть серьезная угроза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dcf/c36/5c9dcfc369bdb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dcf/c36/5c9dcfc369bdb.jpg Донбасс Украинские военные заняли новые позиции и могут освободить город, подтвердил бывший чиновник

Экс-глава Донецкой области, а ныне аудитор НАБУ Павел Жебривский подтвердил продвижение украинских военных вблизи Горловки. Освободить населенный пункт можно за три дня, если не вмешается Россия. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, украинская армия может деоккупировать всю оккупированную территорию за пару недель, но в случае, если будут гарантии Запада сдерживания РФ.

"ВСУ заняли территории возле Горловки. Эта территория никем не контролировалась. Туда заходили боевики и обстреливали наши войска. Можно взять Горловку? Я убежден, что три дня достаточно для того, чтобы наши Вооруженные силы взяли. Есть опасения только с одной стороны, что Россия введет свои войска. Если бы при сегодняшнем обучении и вооружении Вооруженных сил Украины мы бы четко знали, что нам НАТО даст гарантии невмешательства России в освобождении территорий, достаточно максимум две недели, с минимальными потерями для того, чтобы деоккупировать эти территории. Всю территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР". И мы можем превзойти хорватский сценарий, когда за шесть дней были отвоеваны захваченные территории", – сказал Жебривский.

Экс-чиновник подчеркнул, что главным сдерживающим фактором для ВСУ является вероятность масштабного вторжения России с использованием ракетных комплексов "Искандер" и другого мощного вооружения. В то же время украинская армия готова.

Отметим, что информацию о продвижении украинской армии вблизи Горловки подтвердил и бывший главарь боевиков Игорь Гиркин. Он написал на своей странице в соцсети, что в сам город ВСУ не зашли, "но подвинулись неплохо – на расстояние 350 метров от передовых позиций "корпусов Л/ДНР" (на окраине населенного пункта).

Как сообщал штаб Объединенных сил, 28 марта на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Враг вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери.

В то же время как рассказывали в группе "Информационное сопротивление", у боевиков критически снижается боеспособность. На сегодняшний день некоторые подразделения боевиков укомплектованы лишь на четверть.

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Тег Россия, Донбасс, горловка, ВСУ, жебривский

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