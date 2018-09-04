Военные рассказали, как боевики сегодня "выполняли" перемирие

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Пренебрегая условиями "школьного" перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Счастье, Пески, Богдановка, Гнутово и Широкино. По защитникам Богдановка враг кроме того открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в результате боевых действий с начала текущего года погибли почти 80 украинских военнослужащих.

Напомним, с начала текущего года противник на Донбассе понес огромные потери. За восемь месяцев были уничтожены 567 боевиков и еще почти 900 получили ранения.

Также мы ранее писали, что спустя месяц после начала ООС на Донбассе, потери боевиков составили более 250 человек – 149 раненными и более 100 убитыми.