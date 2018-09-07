"Школьное перемирие" улучшило ситуацию на Донбассе – Хуг

Сегодня, 15:43

Но стабильный и неотвратимый режим прекращения огня по-прежнему не достигнут

Александр Хуг, фото из открытых источников
Александр Хуг, фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует уменьшение нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения на Донбассе, но указывает, что стабильный режим прекращения огня по-прежнему не установлен.

"После достижения очередной договоренности о режиме прекращения огня ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения улучшилась. На прошлой неделе миссия зафиксировала на 60% меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать со средними показателями за неделю до этого", - сказал на брифинге в пятницу в Киеве первый замглавы миссии Александр Хуг.

По наблюдениям миссии, боевая активность оставалась на низком уровне в течение нескольких последующих дней после договоренностей о "школьном перемирим", до 4 сентября, когда количество зафиксированных нарушений режима прекращения огня составило 75% от количества нарушений, зафиксированных до "режима тишины".

"Но стабильный и неотвратимый режим прекращения огня по-прежнему не достигнут. Ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения остается напряженной и непредсказуемой", - подчеркнул Хуг.

Он сообщил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердило информацию о двух жертвах среди гражданского населения: 28 августа мужчина умер в результате взрыва в неподконтрольном Украине Докучаевске, а 27 августа в подконтрольном Верхнеторецком женщина получила ранение от огнестрельного оружия.

Хуг отметил, что стороны не предоставляют возможность проведения полной верификации своих действий, для чего необходимо обеспечить полный и беспрепятственный доступ для наблюдателей СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ заметили много российских танков и артиллерии на Донбассе.
обсе, Хуг, школьное перемирие

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Источник:

Интерфакс

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