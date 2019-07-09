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Боевики на Донбассе обстреляли съемочную группу "Сегодня"

9 июля, 21:22

Боевики заметили передвижения на входе в село и открыли огонь со стороны Горловки


В поселке Южном боевики обстреляли съемочную группу "Сегодня". Наши военные журналисты пытались попасть в населенный пункт, который накануне оккупанты атаковали из артиллерии. Враг заметил передвижения и открыл огонь на поражение.

Поселок Южное – это, фактически, окраина оккупированной Горловки. Добраться до него можно только пешком. Терриконы вокруг контролируют боевики.

"Враг наблюдает за нами, пытается контролировать наше перемещение", – рассказывает один из украинских военных.

Как только оккупанты замечают журналистов на открытой местности, открывают огонь.

"Вероятно, боевики заметили передвижения на входе в село и открыли огонь со стороны Горловки. Огонь, похоже, вели из миномета или станкового гранатомета", – сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Бойцы не удивлены, что враг открыл огонь по гражданским. Как отчитывается разведка, со стороны Горловки воюет батальон российско-оккупационных войск "Сомали".

"Батальон "Сомали" знаменит своей скандальной репутацией, своей способностью стрелять во все, что движется, не смотря на то, есть ли военная форма на человеке или нет. Также они любят накрывать населенные пункты, где живут мирные жители, тяжелой артиллерией", – рассказывает украинский военнослужащий.

Вот и накануне боевики стреляли по поселку из минометов.

Оккупанты используют железную дорогу в Горловке, чтобы подвозить на фронт военную технику и боеприпасы.

"В Горловке находится железнодорожный узел. Их задача – удержать его. Потому что по железнодорожному узлу спокойно поставляются техника, боеприпасы, снаряды, личный состав", – рассказывает военнослужащий.

Именно из жилых массивов Горловки враг и обстреливает поселок.

"Они прячутся в Горловке между жилыми домами, зная, что у нас техника отведена, зная, что мы не будем стрелять по жилым кварталам. Как всегда. Это же Россия, что еще от нее можно ожидать? Ее тактикой всегда было прикрываться мирным населением, прикрываться жилыми массивами ", – говорит боец ООС.

В условиях постоянных атак повару Владимиру приходится готовить пищу в бронежилете и каске. Но его кухня до сих пор цела.

"Это святое место, его нельзя разбомбить, ни один осколок сюда еще не попал", – улыбается Владимир.

В поселке трудно найти уцелевшие дома. Враг постепенно уничтожает населенный пункт.

Как сообщалось, с начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования боевиков обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также мы показывали видео, как ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами. 


Видео: YouTube

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