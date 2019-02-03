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Боевики на Донбассе запрещают работникам школ общаться с наблюдателями ОБСЕ

Сегодня, 16:54

Для общения с сотрудниками школ представителям ОБСЕ надо получить разрешение у оккупационной "администрации"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Боевики на Донбассе запрещают работникам школ общаться с наблюдателями ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/700/245/5c57002450c68.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/700/245/5c57002450c68.png Донбасс Для общения с сотрудниками школ представителям ОБСЕ надо получить разрешение у оккупационной "администрации"

Оккупационная администрация Российской Федерации на Донбассе продолжает запугивать население контролируемых ими территорий. Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на украинску сторону СЦКК. 

Отмечается, что оккупанты запрещают работникам школ общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ, чем препятствуют их деятельности.

Согласно данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, ее наблюдатели пытались получить необходимую информацию у работников школ города Углегорск, на северо-востоке от Донецка. Однако "сотрудники двух школ сообщили патрулю миссии о том, что для посещения этих заведений наблюдателям необходимо иметь разрешение от руководителей вооруженных формирований".

Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации Российской Федерации, которые имеют системный характер и свидетельствуют о том, что боевикам есть что скрывать. 

"Поэтому они запрещают работникам школ предоставлять любую информацию и сознательно стремятся к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", говорится в сообщении.

Напомним, над неподконтрольной территорией Донецкой области был заглушен беспилотник миссии ОБСЕ. Инцидент произошел недалеко от города Иловайск

Также ранее жители оккупированных территорий ответили на вопросы о жизни на Донбассе

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Тег Донецк, Донбасс, наблюдатели ОБСЕ, смм обсе, боевики Донбасса

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