Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Авдеевки
Отмечается, что на Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками придерживался
Боевики российско-оккупационных войск с начала суток провели один обстрел опорных пунктов украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.
"На Донецком направлении на рассвете противник вел огонь из гранатометов по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками придерживался.
Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины, заверили в штабе.
Как сообщалось, боевики на Донбассе продолжают нарушать правила перемирия, подгоняя тяжелое вооружение к линии отвода. При этом наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксировали эти случаи, не допускают на объекты.
Напомним, с 5 марта на Донбассе было объявлено перемирие, однако боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно нарушали и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины
Напомним, в рядах противника фиксируются серьезные проблемы, связанные с небоевыми потерями.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Авдеевки". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"