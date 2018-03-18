Боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Авдеевки

Боевики российско-оккупационных войск с начала суток провели один обстрел опорных пунктов украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"На Донецком направлении на рассвете противник вел огонь из гранатометов по защитникам Авдеевки. В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками придерживался.

Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины, заверили в штабе.

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Как сообщалось, боевики на Донбассе продолжают нарушать правила перемирия, подгоняя тяжелое вооружение к линии отвода. При этом наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксировали эти случаи, не допускают на объекты.

Напомним, с 5 марта на Донбассе было объявлено перемирие, однако боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно нарушали и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины

Напомним, в рядах противника фиксируются серьезные проблемы, связанные с небоевыми потерями.