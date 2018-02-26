Боевики обстреляли Подлесное, снаряд попал в жилой дом

Боевики обстреляли населенный пункт Подлесное на Луганщине, один из снарядов попал в дом. Никто из местного населения не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное", – говорится в сообщении.

По словам офицера артиллерийского подразделения, насчитали 12 воронок, по предварительным выводам, от 152-мм снарядов. Один из них попал в дом.

"В результате попадания частично разрушено фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна. Огонь велся, ориентировочно, по направлению из временно оккупированного Первомайска", – отмечают в штабе.

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Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, на Луганском направлении противник выпустил семь мин калибром 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам в районе Крымского и Новолуганского.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.