Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Боевики продолжают накалять ситуацию на Донбассе: ВСУ понесли потери

19 июня, 19:36

Оккупанты атаковали позиции ВСУ под Новотроицким, Лебединским, Марьинкой и Новозвановкой

Фото: AFP

К вечеру 19 июня украинские военнослужащие четыре раза попали под обстрелы на Донбассе, в результате чего под Новотроицким погиб 24-летний морской пехотинец Александр Ляшок.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, были атакованы позиции вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Марьинка и Новозвановка.

Из-за обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – отметили в ООС.

Напомним, что за минувшие сутки и с начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. 


Кроме того, сообщалось, что оккупанты целятся не только в украинских военных, но и по населенным пунктам. Стало известно, что боевики снова ударили по мирным жителям. На этот раз управляемой противотанковой ракетой по Золотому-4.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, марьинка, лебединское, Новотроицкое, война на донбассе, потери ВСУ, Новозвановка

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики продолжают накалять ситуацию на Донбассе: ВСУ понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прикрываются мирными жителями: разведка сообщила о позорной тактике боевиков

Вчера, 16:12

На фронте противник снова использует "любимый" прием и подставляет под угрозу жизнь местных жителей

У границ Украины стоит огромная армия РФ: в Минобороны озвучили количество

Вчера, 17:26

Войска агрессора размещены не только на границе, но и на оккупированных территориях

ВСУ выбили очередной "страйк": видео уничтожения пулеметной точки боевиков

Вчера, 12:44

На Светлодарской дуге на одной из позиции противник постоянно вел обстрелы, но был жестко наказан – у боевиков потери

Зеленский объяснил, как Россия покажет желание начать деэскалацию на Донбассе

Вчера, 16:11

Обмен даже небольшого количества заложников мог бы сдвинуть процесс с мертвой точки

Зеленский: Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО

17 июня, 19:40

Глава государства заявил о необходимости продолжать действовать в минском формате

У Меркель сделали заявление по урегулированию ситуации на Донбассе

17 июня, 15:35

Представитель немецкого правительства дал понять, каким образом можно разрешить конфликт

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

СМИ: В Москве погибла звезда покера и киберспорта

Жанна Бадоева беременна? Ведущая показала выпирающий животик

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Мать киевского школьника оштрафовали за буллинг одноклассника

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Как будет выглядеть окружная дорога у Борисполя

Назван лучший фильм 2018 года

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Сегодня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь