Боевики продолжают накалять ситуацию на Донбассе: ВСУ понесли потери
Оккупанты атаковали позиции ВСУ под Новотроицким, Лебединским, Марьинкой и Новозвановкой
К вечеру 19 июня украинские военнослужащие четыре раза попали под обстрелы на Донбассе, в результате чего под Новотроицким погиб 24-летний морской пехотинец Александр Ляшок.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, были атакованы позиции вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Марьинка и Новозвановка.
Из-за обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – отметили в ООС.
Напомним, что за минувшие сутки и с начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Кроме того, сообщалось, что оккупанты целятся не только в украинских военных, но и по населенным пунктам. Стало известно, что боевики снова ударили по мирным жителям. На этот раз управляемой противотанковой ракетой по Золотому-4.
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