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Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

28 августа, 22:36

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается

/ Фото: Getty Images

Незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток в среду, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

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При этом отмечается, что вследствие обстрела боевиками гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка – Бахмут из-за реальной угрозы для жизни и здоровья мирного населения, а также персонала командующий ООС принял решение о временном приостановлении работы КПВВ "Майорское" на линии разграничения, однако позже она была восстановлена.

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Напомним, за минувшие сутки, 27 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий ранен.

Также новости "Сегодня" со ссылкой на ГУР МОУ сообщали, что российское оккупационное командование на Донбассе принимает дополнительные меры для повышения эффективности агитации на военную службу местного населения. Потенциальных рекрутов в армию "Л/ДНР"вывозят на полигон и дают пострелять.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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