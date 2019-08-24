Вывозят на полигон и дают пострелять: как оккупанты вербуют в армию "Л/ДНР"

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Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях принимает дополнительные меры для повышения эффективности агитации на военную службу местного населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, усиленно ведется реклама пропагандистской акции "дни открытых дверей" в подразделениях соединений и частей т.наз. "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ".

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В ходе акции демонстрируют образцы вооружения и военной техники, проводят постановочные занятия по рукопашному бою, посетителей знакомят с показательными условиями проживания личного состава, а заинтересовавшимся даже предлагают выезд на полигоны для занятий по огневой подготовке.

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Когда российские офицеры-пропагандисты замечают среди участников мероприятий потенциальных кандидатов для прохождения военной службы – по ним ведут индивидуальную агитационную работу и включают в списки для призыва, сообщает ГУР МОУ.

Новости "Сегодня" сообщали, что оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ.

Также напомним, что в "Л/ДНР" командиры боевиков нашли способ заработать на российских паспортах.

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