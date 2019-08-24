Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Вывозят на полигон и дают пострелять: как оккупанты вербуют в армию "Л/ДНР"

24 августа, 04:30

Боевики устраивают «дни открытых дверей» для гражданских

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях принимает дополнительные меры для повышения эффективности агитации на военную службу местного населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, усиленно ведется реклама пропагандистской акции "дни открытых дверей" в подразделениях соединений и частей т.наз. "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ".

Реклама

Читайте также: Население "Л/ДНР" пугают "наступлением" ВСУ: разведка раскрыла замысел оккупантов

В ходе акции демонстрируют образцы вооружения и военной техники, проводят постановочные занятия по рукопашному бою, посетителей знакомят с показательными условиями проживания личного состава, а заинтересовавшимся даже предлагают выезд на полигоны для занятий по огневой подготовке.

В тренде
День Независимости: как Украина отмечает праздник
24 августа отмечаем День Независимости Украины 2019 Фото: goodfon

Когда российские офицеры-пропагандисты замечают среди участников мероприятий потенциальных кандидатов для прохождения военной службы – по ним ведут индивидуальную агитационную работу и включают в списки для призыва, сообщает ГУР МОУ.

Новости "Сегодня" сообщали, что оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ.

Также напомним, что в "Л/ДНР" командиры боевиков нашли способ заработать на российских паспортах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

разведка вербовка боевики Донбасса ГУР МОУ

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар взял реванш: гривня упала на межбанке
Доллар взял реванш: гривня упала на межбанкеФинансы
В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
Появилось новое видео масштабного пожара на складе
Появилось новое видео масштабного пожара на складе "Новой почты" в ПолтавеДругие регионы
"Украинцам не обращаться": ресторан в Польше попал в расистский скандалЕвросоюз
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы

Новости партнеров

Loading...