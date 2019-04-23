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Боевики сбили собственный беспилотник: РФ хочет наказать виновных

Сегодня, 05:17

Российское командование специальную комиссию для установления тех, кто сбил новую технику из РФ

Фото: Минобороны РФ

Военные РФ на Донбассе продолжают сбивать свои же беспилотники. Это стало следствием большого количества российских БПЛА на оккупированных территориях и боевики начинают стрелять по собственной технике. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, в последнее время российское командование повысило интенсивность ведения разведки позиций подразделений Объединенных сил. При этом для усиления возможностей разведывательных подразделений боевиков с начала прошлой недели было разрешено применение модернизированных образцов беспилотных летательных аппаратов, завезенных с территории РФ.

"Вместе с тем, применение разведывательными подразделениями дополнительного количества беспилотных летательных аппаратов привело к многочисленным их обстрелам собственными подразделениями противовоздушной обороны российских оккупационных войск. В частности, боевым расчетом ПВО одного из подразделений "2 АК ВС РФ" был уничтожен беспилотный летательный аппарат "Орлан-10ˮ российского производства. Российским оккупационным командованием создана специальная комиссия, которой будет расследовано действия разведывательного и противовоздушного подразделений с целью определения и наказания виновных", – сообщили в разведке.

А тем временем, как сообщал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Россия взяла боевиков под усиленный контроль. На Донбасс прибыли группы российских кадровых военных и местным "воинам" т.н. "Л/ДНР" ввели казарменный режим, установлен строгий режим перемещения, отпуска запрещены.

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Тег Россия, Донбасс, разведка, боевики, беспилотник

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