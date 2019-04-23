Боевики сбили собственный беспилотник: РФ хочет наказать виновных
Российское командование специальную комиссию для установления тех, кто сбил новую технику из РФ
Военные РФ на Донбассе продолжают сбивать свои же беспилотники. Это стало следствием большого количества российских БПЛА на оккупированных территориях и боевики начинают стрелять по собственной технике. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, в последнее время российское командование повысило интенсивность ведения разведки позиций подразделений Объединенных сил. При этом для усиления возможностей разведывательных подразделений боевиков с начала прошлой недели было разрешено применение модернизированных образцов беспилотных летательных аппаратов, завезенных с территории РФ.
"Вместе с тем, применение разведывательными подразделениями дополнительного количества беспилотных летательных аппаратов привело к многочисленным их обстрелам собственными подразделениями противовоздушной обороны российских оккупационных войск. В частности, боевым расчетом ПВО одного из подразделений "2 АК ВС РФ" был уничтожен беспилотный летательный аппарат "Орлан-10ˮ российского производства. Российским оккупационным командованием создана специальная комиссия, которой будет расследовано действия разведывательного и противовоздушного подразделений с целью определения и наказания виновных", – сообщили в разведке.
А тем временем, как сообщал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Россия взяла боевиков под усиленный контроль. На Донбасс прибыли группы российских кадровых военных и местным "воинам" т.н. "Л/ДНР" ввели казарменный режим, установлен строгий режим перемещения, отпуска запрещены.
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