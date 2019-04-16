В "Л/ДНР" усиливают репрессии: против мирных жителей бросят "казаков"

Оккупанты под видом защиты "конституционных право граждан" готовят для людей "сюрприз"

Фото: kazachiyvir.ru.

На Донбассе снова активизируют деятельность "казаков" – ими усиливают подразделения, которые будут подавлять в случае необходимости протесты мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское оккупационное командование под видом необходимости повышения уровня внутренней безопасности и защиты т.н. "конституционных прав граждан" усиливает возможности т.н. "республиканских силовых структур" по осуществлению репрессивных мер против населения.

"В частности, для обеспечения силового реагирования на массовые нарушения общественного порядка и подавления акций протеста, ускоренно проведение мероприятий по формированию и доукомплектованию личным составом отдельных т.н. "казачьих" частей в составе "1 и 2 АК ВС РФ". При этом, комплектование указанных структур осуществляется преимущественно за счет ранее обученного мобилизационного резерва и лиц, которые ограниченно годны к военной службе в результате полученных ранений и контузий во время боевых действий в составе российских оккупационных войск", – сообщает разведка.

Отмечается, что эти казачьи формирования будут управляться т.н. "всевеликим войском Донским" (из Ростова-на-Дону, РФ), а на руководящие должности в этих частях назначаются кадровые российские офицеры.

Напомним, в октябре прошлого года Россия забросила на Донбасс "казаков" со спецзаданием. Местные жители отказываются воевать за боевиков, и некомплект подразделений закрывают "казаками" и кадровыми российскими военными.

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