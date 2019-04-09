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Военные РФ на Донбассе новой техникой "сбили" свои же беспилотники

Сегодня, 14:24

Оккупанты развернули специальное оборудование, но пользоваться им нормально не научились

Система радиоэлектронной борьбы "Тирада-2"
Система радиоэлектронной борьбы "Тирада-2". Фото: Минобороны РФ
Военные РФ на Донбассе новой техникой "сбили" свои же беспилотники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c80/367/5cac80367606d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c80/367/5cac80367606d.jpg Донбасс Оккупанты развернули специальное оборудование, но пользоваться им нормально не научились

Россия развернула на Донбассе спецоборудование по радиоэлектронной борьбе и созданию помех для беспилотников, вот только пострадали от него их же БПЛА. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Российское военное командование продолжает интенсивно вооружать соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" новой и модернизированной техникой. В то же время в подразделениях российских оккупационных войск определенная часть новых образцов вооружения содержится вне штата, в т.ч. средства разведки и радиоэлектронной борьбы.

При этом, применение нового российского вооружения недостаточно подготовленным личным составом приводит к росту числа случаев его порчи и аварий.

"В частности, развернутые противником на прошлой неделе станции радиоэлектронной борьбы создавали препятствия применению других образцов вражеской техники, в т.ч. беспилотных летательных аппаратов, три из которых разбились из-за потери контроля управления", – сообщили в разведке.

Напомним, в конце марта мы писали о развертывании Россией новейшей системы связи. Оккупанты уже проверили, как работает связь с оккупированных территорий с остальными войсками Южного военного округа РФ.

А пока у врага проблемы с оборудованием, в Украине недавно испытали ударный турецкий беспилотник.


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Тег Донбасс, разведка, беспилотник, российские военные

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