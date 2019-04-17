Боевики схлопотали "ответку" от ВСУ на Донбассе и понесли серьезные потери

Из-за вражеских обстрелов ранены двое украинских военнослужащих

Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

За минувшие сутки, 16 апреля, пророссийские боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции ВСУ. Применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе Гнутово, а из минометов калибра 120 мм – в близи Талаковки. Минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены у Марьинки. Из гранатометов различных систем боевики стреляли в районе Широкино, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского, а из стрелкового оружия – у Новотроицкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ударили в районе хутора Свободный, а из стрелкового оружия – вблизи Зайцево.

"Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 16 апреля троих оккупантов было уничтожено, еще четверо – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 15 апреля пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

Также мы сообщали, как враг обманом пытался прорвать нашу оборону в районе Новотошковского – боевики запросили режим тишины и пошли в атаку. Противник под прикрытием вывоза тела из населенного пункта цинично нарушил договоренность и пустил в ход пехоту.

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