Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Боевики схлопотали "ответку" от ВСУ на Донбассе и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:16

Из-за вражеских обстрелов ранены двое украинских военнослужащих

Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

За минувшие сутки, 16 апреля, пророссийские боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции ВСУ. Применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе Гнутово, а из минометов калибра 120 мм – в близи Талаковки. Минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены у Марьинки. Из гранатометов различных систем боевики стреляли в районе Широкино, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского, а из стрелкового оружия – у Новотроицкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ударили в районе хутора Свободный, а из стрелкового оружия – вблизи Зайцево.

"Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 16 апреля троих оккупантов было уничтожено, еще четверо – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 15 апреля пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

Также мы сообщали, как враг обманом пытался прорвать нашу оборону в районе Новотошковского – боевики запросили режим тишины и пошли в атаку. Противник под прикрытием вывоза тела из населенного пункта цинично нарушил договоренность и пустил в ход пехоту.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики схлопотали "ответку" от ВСУ на Донбассе и понесли серьезные потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жестко наказали боевиков: ВСУ отбили атаку ДРГ и захватили трофеи (фото)

Вчера, 09:28

Противник понес потери во время боя и обнаружена карта с объектами, на которые планировались диверсионные атаки

Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе: шесть оккупантов уничтожены

Вчера, 07:13

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Оставили врага считать потери: боевики обстреляли ВСУ, но получили суровый ответ

15 апреля, 18:42

С начала суток украинские военнослужащие попали под обстрелы семь раз

На Донбассе задержан боевик из бандформирования "Гром"

15 апреля, 14:18

Подразделение боевиков было одним из первых в "ДНР" и создано российскими кураторами

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Топ-5 женских поступков, которые отталкивают мужчину

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

В Украине готовят "Кровную месть"

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Почему люди вздрагивают во сне

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

15 апреля, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Учимся у звезд: как носить жакет из денима