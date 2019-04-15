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Боевики запросили режим "тишины" и пошли в атаку: подробности боя на Донбассе

Сегодня, 15:17

Противник под прикрытием вывоза тела из населенного пункта цинично нарушил договоренность и пустил в ход пехоту

Фото: Минобороны Украины

Украинские военные продолжают уничтожать российских наемников, успешно противостоя врагу на передовой. Однако один из вчерашних боев завязался после наглой лжи боевиков: они запросили решим "тишины", но использовали это для новой атаки. Об этом рассказал спикер штаба Объединенных сил.

Так, утром, 14 апреля, в связи с необходимостью вывоза из населенного пункта Голубовское покойника, враг запросил режим "тишины" до 16:00.

"Действуя коварно и прикрываясь расположением патрулей ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области, в полдень, нарушая взятые на себя обязательства, противник с целью получить более выгодное положение в полосе обеспечения, начал скрытое перемещение групп пехоты в направлении позиций батальона ВСУ вблизи населенного пункта Новотошковское. При этом противник продолжал оказывать в офис СММ ОБСЕ запросы на прекращение подразделениями Объединенных сил огня", – рассказали военные.

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В свою очередь украинские воины отреагировали оперативно: заметив передвижения противника, наводчик-оператор боевой машины солдат Валерий Булатов вместе с товарищами, которые находились на взводном опорном пункте, упреждающим огнем заставили вражескую пехоту отступить.

"Прикрывая свое отступление, противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Одна из гранат взорвалась вблизи позиции Валерия. Военнослужащий получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная медицинская помощь и организована эвакуация. Угрозы для жизни украинского защитника нет. За проявленную отвагу солдат Валерий Булатов будет представлен к награждению", – подчеркнули в ООС.

Как сегодня рассказывали в штабе Объединенных сил, вчера, 14 апреля, боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.


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Тег Донбасс, бой, ВСУ, боевики

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