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Жестко наказали боевиков: ВСУ отбили атаку ДРГ и захватили трофеи (фото)

Сегодня, 09:28

Противник понес потери во время боя и обнаружена карта с объектами, на которые планировались диверсионные атаки

Фото: Минобороны Украины

ВСУ уже не первый раз громят ДРГ противника. Вечером, 15 апреля, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через позиции украинской армии, но была достойно встречена и отброшена назад с потерями. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Отмечается, что вчера вечером, в 20:00, противник начал массированный обстрел позиций ВСУ на Мариупольском направлении.

"Под прикрытием огня начала выдвижения вражеская диверсионно-разведывательная группа, которая имела целью уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений. Усиленная бдительность личного состава и надлежащая организация боевой службы помешала врагу в осуществлении его намерений. В 20:39 личным составом наблюдательных постов было замечено выдвижение ДРГ противника в составе 12 человек", – сообщили в ООС.

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Военные рассказали, что украинские защитники из стрелкового оружия остановили прорыв врага, а наблюдательные посты были поддержаны огнем из взводных опорных пунктов средствами огневого поражения батальона. В итоге боевикам пришлось отступить и они понесли потери двумя убитыми и двумя ранеными.

Наши военные даже захватили вражеские трофеи в виде их вооружения, а также карту с отмеченным в глубине нашей обороны объектами, на которые планировалось осуществить атаки.

Как сегодня уже сообщали в штабе ООС, 15 апреля пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

Также мы сообщали, как враг обманом пытался прорвать нашу оборону в районе Новотошковского – боевики запросили режим тишины и пошли в атаку. Противник под прикрытием вывоза тела из населенного пункта цинично нарушил договоренность и пустил в ход пехоту.


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Тег Донбасс, военные, ВСУ, боевики, трофеи, ДРГ, ООС

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