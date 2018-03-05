Боевики сорвали разведение сил на Донбассе

Сегодня, 10:41

Противник не прекращает обстрелы

Фото: AFP
Фото: AFP

Разведение сил и средств в районе пгт Станица Луганская (Луганская обл.) в понедельник, 5 марта, не состоится, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон (СЦКК) Роман Юрчило.

"Сейчас речь идет о соблюдении режима прекращения огня. НВФ договоренности не соблюдают. Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", – сообщил Юрчило агентству.

Ранее пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания группы 28 февраля сообщила, что в районе пгт Станица Луганская в понедельник, 5 марта, может пройти разведение сил и средств сторон от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.
счастье, боевики, Станица Луганская, разведение сил
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Источник:

Интерфакс-Украина

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