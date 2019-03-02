Боевики стреляли из тяжелого вооружения: ранен украинский солдат
С начала суток ВСУ попали под обстрелы в районе Водяного, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Травневого
С начала суток 2 марта военнослужащие Операции Объединенных сил на Донбассе пять раз попали под обстрелы боевиков, в том числе раз из тяжелых вооружений, в результате чего один из украинских солдат был ранен, сообщили в пресс-службе ООС.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций ВСУ:
- из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Водяное;
- из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у поселка Пески;
- из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Травневое.
"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", – добавили в ООС.
Напоследок украинские военные заверили в том, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских защитников.
Напомним, сегодня стало известно, что боевики на Донбассе потеряли одного из своих ротных командиров - Александра Николаевича с позывным "Скиф".
Также мы писали, что президент Петр Порошенко рассказал о визите на передовую, во время которого в 2 км от него произошел обстрел боевиками из противотанковых ракетных комплексов.
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