Боевики стреляли из тяжелого вооружения: ранен украинский солдат

С начала суток ВСУ попали под обстрелы в районе Водяного, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Травневого

Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

Боевики стреляли из тяжелого вооружения: ранен украинский солдат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg 2019-03-02T20:11:31+02:00 Донбасс С начала суток ВСУ попали под обстрелы в районе Водяного, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Травневого

С начала суток 2 марта военнослужащие Операции Объединенных сил на Донбассе пять раз попали под обстрелы боевиков, в том числе раз из тяжелых вооружений, в результате чего один из украинских солдат был ранен, сообщили в пресс-службе ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций ВСУ:

из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Водяное;

из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у поселка Пески;

из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Травневое.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", – добавили в ООС.

Напоследок украинские военные заверили в том, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских защитников.

Напомним, сегодня стало известно, что боевики на Донбассе потеряли одного из своих ротных командиров - Александра Николаевича с позывным "Скиф".

Также мы писали, что президент Петр Порошенко рассказал о визите на передовую, во время которого в 2 км от него произошел обстрел боевиками из противотанковых ракетных комплексов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики стреляли из тяжелого вооружения: ранен украинский солдат". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.