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Боевики стреляли из тяжелого вооружения: ранен украинский солдат

Сегодня, 20:11

С начала суток ВСУ попали под обстрелы в районе Водяного, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Травневого

Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP
Боевики стреляли из тяжелого вооружения: ранен украинский солдат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg Донбасс С начала суток ВСУ попали под обстрелы в районе Водяного, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Травневого

С начала суток 2 марта военнослужащие Операции Объединенных сил на Донбассе пять раз попали под обстрелы боевиков, в том числе раз из тяжелых вооружений, в результате чего один из украинских солдат был ранен, сообщили в пресс-службе ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций ВСУ:

  • из минометов калибра 120 мм –  вблизи населенного пункта Водяное;
  • из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
  • из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у поселка Пески;
  • из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Травневое.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", – добавили в ООС.

Напоследок украинские военные заверили в том, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских защитников.

Напомним, сегодня стало известно, что боевики на Донбассе потеряли одного из своих ротных командиров - Александра Николаевича с позывным "Скиф".

Также мы писали, что президент Петр Порошенко рассказал о визите на передовую, во время которого в 2 км от него произошел обстрел боевиками из противотанковых ракетных комплексов.

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Тег Донбасс, ВСУ, армия Украины, война на донбассе, ООС

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