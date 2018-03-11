Боевики стягивают технику на оккупированном Донбассе

Сегодня, 15:53

Украинская сторона рассказала о ситуации на востоке

Фото: AFP
Фото: AFP

На Донбассе боевики в нарушение Минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

"В частности, наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было обнаружено 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области зафиксированы свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с РФ. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет", – сообщает УСЦКК.

Кроме того, на основе данных воздушного наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.
Донбасс, горловка, боевики, дебальцево
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"Сегодня"

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