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Более 100 раненых и убитых: офицер ВСУ назвал потери боевиков за июнь

2 июля, 08:36

Число потерь оккупантов может возрасти, пишет "Штирлиц"

Могилы боевиков в Донецке
Могилы боевиков в Донецке. Фото: vlada.io

В июне 2019-го боевики т.наз. "Л/ДНР" и российские военные на Донбассе игнорировали Минские договоренности и каждый день провоцировали подразделения Объединенных сил огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Однако ответным огнем бойцы ОС нанесли оккупантам значительный урон, пишет он.

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По итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы порядка 34 оккупантов и порядка 62 – получили ранения различной степени тяжести.

Небоевые потери составили семеро оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

По словам офицера ВСУ, указанные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае были ликвидированы около 54 оккупантов и около 82 оккупантов получили ранения различной степени тяжести . Небоевые потери составили 11 оккупантов и 10 получили ранения.

Ранее офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель.

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Тег штирлиц, боевики Донбасса, ответка, потери боевиков

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